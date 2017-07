Kate Middleton, solaire, bat William aux bretzels, il se venge à coups de rames

Laborantins, rois du bretzel et champions d'aviron : à Heidelberg, le prince William et Kate Middleton ont vécu jeudi 20 juillet 2017 une journée richement remplie, au deuxième jour de leur visite officielle en Allemagne, le quatrième de leur mission diplomatique entamée lundi en Pologne.

Quittant Berlin, où ils avaient atterri la veille avec un prince George bougon et une princesse Charlotte au top, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus dans la pittoresque cité du Bade-Wurtemberg (ouest), haut lieu du romantisme qui a vu naître notamment l'acteur Michael Fassbender et la reine Silvia de Suède. Leur arrivée s'est faite sous le signe du soleil, pas seulement du fait des superbes conditions météo, mais aussi grâce au nouveau coup d'éclat de Catherine, solaire dans une robe jaune tournesol signée Jenny Packham - marque qui est décidément de toutes les tournées royales de la duchesse - et juchée sur des compensées Monsoon.

Une jolie robe qu'elle a commencé par couvrir d'une blouse de scientifique, puisque la journée du couple débutait par une visite au très réputé Centre allemand de recherche contre le cancer. Comme deux jours plus tôt à Gdansk, William et Kate ont ensuite pris un bain de foule en passant du temps au coeur d'un marché typiquement allemand. Une animation très folklorique avait d'ailleurs été prévue pour eux : ils ont été initiés à la confection de bretzels typiques de la région ! "Catherine était un peu plus douée que William mais ils ont tous deux fait du bon boulot", a commenté leur maître d'apprentissage, le boulanger Andreas Gobes. Sur un autre stand, le couple s'est aussi essayé à la confection de confiseries ; sachant à quel point William est goule sucrée, on imagine qu'il aurait bien aimé emporter sa création !