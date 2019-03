Kate Middleton : Son dernier look tout droit sorti des films Harry Potter

Vêtue d'un élégant manteau bleu Mulberry, le look de Kate Middleton rappelle celui des jeunes magiciennes de Beauxbatons, l'école de magie française dans le film Harry Potter et la Coupe de feu. Dans l'adaptation sur grand écran, le personnage de Fleur Delacour (incarné par Clémence Poésy) et ses camarades portent aussi un ensemble bleu à col et mini-cape.

En plus de son manteau de créateur (coûtant plus de 2000 euros !), la mère de George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (10 mois) portait une robe bleu marine Jenny Packham, une de ses marques favorites. Elle a complété son look d'une paire d'escarpins Rupert Sanderson, d'une pochette Jimmy Choo et d'une paire de boucles d'oreilles en saphir qui appartenait à Lady Diana.