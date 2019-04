Kate Middleton : Son nouveau style séduit, qui se cache derrière ses looks ?

Même si la Britannique de 37 ans continue de régulièrement recycler d'anciennes tenues, quelques nouvelles pièces ont récemment pris place dans son vestiaire classique, féminin et raffiné : sa robe Alexander McQueen façon déesse grecque aux BAFTA, son manteau Harry Potter, son look du soir Gucci, sa blouse portée à l'envers, sa robe pailletée Missoni... Comme l'évoquent plusieurs experts pour Hello!, ce 8 avril 2019, l'épouse du prince William s'est montrée moins réservée et plus sûre d'elle lors de ses derniers engagements officiels.

S'il s'avère que Ginnie Chadwyck-Healey, ancienne collaboratrice du Vogue anglais et amie de longue date de la duchesse, l'a effectivement récemment conseillée, une source royale du magazine Hello! nuance : Natasha Archer, 31 ans, ancienne assistante et styliste reconnue de Kate depuis 2014, est toujours en charge de ses tenues. Si elle s'est absentée en fin d'année 2018, congé maternité oblige, elle a fait en sorte d'anticiper les sorties et looks de sa célèbre cliente à l'avance : "Natasha a été méticuleusement organisée dans son travail. Elle est incroyablement fidèle et fait du bon boulot." Proche collaboratrice des Cambridge, qu'elle accompagne lors de leurs déplacements, Natasha Archer est mariée à Chris Jackson, photographe officiel de la famille royale.