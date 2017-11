Kate Middleton : Son oncle Gary admet avoir frappé sa femme, KO en pleine rue

Après avoir éprouvé son crochet du gauche sur son épouse, Gary Goldsmith va encaisser l'uppercut de la justice : un mois après avoir été arrêté pour avoir mis KO sa femme Julie-Ann, 47 ans, en pleine rue, l'oncle sulfureux de la duchesse Catherine de Cambridge, âgé de 52 ans, a plaidé coupable et reconnu les faits devant un tribunal de Westminster.

Lors de sa comparution devant la cour mardi 14 novembre 2017, le frère cadet de Carole Middleton a effectivement admis avoir asséné, sous l'emprise de l'alcool, un coup de poing à sa conjointe tard dans la soirée du 13 octobre dernier à Londres, alors que le couple rentrait d'une soirée caritative. La scène s'était déroulée sous le regard médusé d'un chauffeur de taxi à bord duquel une dispute avait éclaté, Julie-Ann reprochant à Gary d'avoir consommé de la cocaïne – une sale vieille habitude, chez lui...

L'escalade avait continué une fois sortis du véhicule, devant leur domicile dans le quartier de Marylebone : "Il hurlait et l'insultait. Elle l'a giflé et ses lunettes sont tombées. Il a répliqué en lui mettant une gauche au visage. Elle est tombée et s'est cogné la tête par terre", avait témoigné le chauffeur du taxi après avoir appelé la police à la demande de la victime. Julie-Ann, qui avait même brièvement perdu connaissance sous l'effet du choc, avait dû par suite être soignée à l'hôpital tandis que Gary Goldsmith se voyait interdire de l'approcher ou de la contacter jusqu'au procès. Un procès que le mouton noir du clan Middleton a bien tenté d'esquiver, mais le parquet a refusé.

Pas de prison ?

Lors de l'audience, les magistrats ont entendu le récit détaillé des faits impliquant les deux conjoints, "tous deux en état d'ébriété avancé", jusqu'à la fin de l'incident, lorsque Gary Goldsmith, en panique, tenta de convaincre son épouse de rentrer chez eux et se montra agressif lorsque le chauffeur de taxi le confronta. Ils ont aussi entendu la défense oser dire : "Nous admettons sans conteste qu'elle est tombée par terre. Mais nous attirons l'attention sur le fait qu'elle était plus disposée à tomber que si elle n'avait pas bu."

Pour le chef d'inculpation de voies de fait, Gary Goldsmith encourt en théorie une peine de prison de six mois, mais le parquet a préféré requérir des travaux d'intérêt général, indiquant se préoccuper aussi du meilleur moyen "de protéger cette femme de cet homme". Un divorce semble être une option cohérente, non ?

Gary Goldsmith, millionnaire qui aurait fait fortune en revendant la société de recrutement qu'il avait fondée, avait épousé Julie-Ann en quatrièmes noces en 2012, un peu plus d'un an après leur rencontre. Il avait précédemment été marié avec Miranda Foote, puis Luan, laquelle lui a donné une fille (Tallulah, 15 ans) qui l'accompagnait en mai dernier au mariage de Pippa Middleton, et Julia Leake, laquelle l'avait supposément quitté en raison de ses problèmes de drogue.