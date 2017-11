Kate Middleton : Son oncle Gary condamné pour un coup de poing à sa femme

Six semaines après avoir été arrêté par la police de Londres pour avoir violemment frappé son épouse devant leur domicile au retour d'une soirée caritative, l'oncle de Kate Middleton a finalement été condamné par la justice ce mardi 28 novembre.

Comme le rapporte l'AFP, Gary Goldsmith a écopé d'une amende de 5000 livres (5585 euros) et devra réaliser des travaux d'intérêt général, comme cela avait été initialement requis par le parquet. Lors de sa comparution le 14 novembre dernier dans un tribunal de Westminster, l'homme de 52 ans avait plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés. Son avocate avait par ailleurs déclaré qu'il était "profondément honteux et préoccupé, non seulement par son comportement mais aussi par les conséquences de cette publicité négative pour toutes les personnes concernées".

Un "ivrogne agressif"

Qualifié "d'ivrogne agressif" par la magistrate, le frère cadet de Carole Middleton, mère de la duchesse de Cambridge, s'en était pris à sa femme Julie-Ann le 13 octobre peu après 1h du matin après s'être disputé avec elle dans le taxi qui les ramenait chez eux. "Ils sont sortis du taxi et le chauffeur a dit que Mme Goldsmith avait giflé son mari", avait déclaré à l'audience la procureur Kate Shilton. Gary Goldsmith avait alors riposté en la frappant "violemment" au visage avec un "crochet du gauche", a ajouté la magistrate. Assommée, Julie-Ann Goldsmith "est tombée en arrière", restant inconsciente une quinzaine de secondes avant de recouvrer ses esprits. Selon le chauffeur de taxi, la dispute a éclaté parce que Julie-Ann avait reproché à son mari sa consommation de cocaïne.

Habitué de la rubrique des faits divers, Gary Goldsmith avait fait fortune en revendant la société de recrutement qu'il avait fondée, ce qui avait fait de lui un millionnaire. Il avait épousé Julie-Ann en quatrièmes noces en 2012, plus d'un an après leur coup de foudre. Il avait précédemment été marié avec Miranda Foote, puis Luan, mère de sa fille Tallulah (15 ans, qui l'accompagnait en mai dernier au mariage de Pippa Middleton), et Julia Leake, laquelle l'aurait justement quitté en raison de ses problèmes de drogue.