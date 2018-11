Kate Middleton : Stylée et ravissante en bleu pour un grand moment d'émotion

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince Georges et la princesse Charlotte, visitent la Colombie-Britannique et le Yukon au Canada. Le couple royal est arrivé à l'aéroport de Victoria où il a été accueilli par le Premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau. Canada, le 24 septembre 2016.