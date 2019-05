Kate Middleton sublime avec Elizabeth II dans son jardin et fière de ses enfants

Loin de s'accaparer tout le mérite de cette réalisation, Catherine n'a pas manqué de présenter le maître d'oeuvre de "Back to Nature", David Dodds, et les deux paysagistes avec lesquels elle a oeuvré. "C'était une grande équipe, il y avait tellement de bénévoles. On s'est jetés dans le grand bain ! J'ai eu beaucoup d'aide", a-t-elle souligné en lui faisant visiter l'installation, William, en retrait, suivant discrètement. "Tous les bâtons viennent d'Anmer Hall et ce sont les enfants qui ont ramassé les pommes de pin", a-t-elle encore détaillé, ce qui a certainement plu à la monarque, laquelle a mis Anmer Hall, une belle maison de campagne située sur son domaine de Sandringham, à la disposition des Cambridge après leur mariage. D'ailleurs, Kate a tout fait pour combler la grand-mère de son époux, qu'elle avait consultée dans la phase de création du projet : ainsi a-t-elle planté des carottes et des betteraves en écho à des souvenirs de la souveraine avec sa défunte soeur Margaret ainsi qu'une cascade qui rappelle celle qu'elle aime à Sandringham. Le duc et la duchesse de Cambridge lui ont aussi montré des bateaux en roseau que les écoliers du matin avaient fabriqués et la reine a ri lorsque William lui a raconté que certains avaient coulé. Et si elle s'est réjouie à plusieurs reprises de la présence d'abeilles, elle n'a en revanche pas relevé la plaisanterie de Sue Biggs, la directrice de la Société royale d'horticulture dont elle est la marraine, qui lui a demandé si elle n'était pas tentée par un tour de balançoire !

Kate Middleton a pu se réjouir de l'intérêt et du soutien massif de la famille royale, puisque d'autres de ses membres se sont déplacés pour pénétrer dans son petit bosquet. La comtesse Sophie de Wessex, du haut de ses 54 ans et de ses compensées, et vêtue d'une robe longue de la marque Suzannah, n'a d'ailleurs pas pu résister à l'envie de grimper dans la cabane dans l'arbre en utilisant l'échelle en bois avant d'aller découvrir d'autres installations du Chelsea Flower Show, tel le jardin commémorant le 75e anniversaire du Débarquement. La princesse Beatrice d'York s'est elle aussi déplacée et a immortalisé ce vernissage botanique avec son smartphone. Son père le prince Andrew, le prince et la princesse Michael de Kent, la princesse Alexandra ou encore le duc et la duchesse de Gloucester ont également inauguré l'édition 2019 du Chelsea Flower Show.