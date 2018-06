Kate Middleton : Surprise concernant sa tenue au mariage d'Harry et Meghan !

Icône glamour de la monarchie britannique depuis son entrée dans la famille royale le 29 avril 2011 par son mariage avec le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge a maintenant une concurrente de poids au sein du clan : la duchesse Meghan de Sussex, ex-actrice à succès qui s'y connaît en looks convaincants. Or, tandis que tous les regards étaient braqués sur elle lors de son mariage avec le prince Harry, Kate essuyait des critiques.

En cause, la tenue du jour de la duchesse de Cambridge : d'emblée, tout le monde a reconnu la robe manteau jaune Alexander McQueen qu'elle avait déjà portée en plusieurs occasions, du baptême de sa fille la princesse Charlotte de Cambridge en 2015 à sa visite commémorative en Belgique en juillet 2017, en passant par son apparition pour la parade Trooping the Colour en juin 2016. Une jolie silhouette, une couleur toute printanière, une marque de prestige... Tout pour plaire, ou presque : souvent louée pour le "recyclage" des pièces de sa garde-robe, la femme du prince William finirait presque par agacer ceux qui ont l'habitude de l'observer et certains ont ainsi pu lui reprocher de trop réutiliser cette tenue-là, déçus qu'elle ne fasse pas de coup d'éclat en cette occasion si spéciale et en plein congé maternité, trois semaines après la naissance du prince Louis. Sauf que, à y regarder de plus près...

A y regarder de plus près, comme l'a fait et l'a révélé l'Instagrammeuse italienne Royal Addicted 2, Kate, 36 ans, portait en réalité une autre pièce... quasi identique ! "Même si cela semble être le même manteau, l'un est de couleur crème et l'autre est "jaune primevère" (on peut voir que ce n'est pas crème dans le portrait officiel du mariage et également en comparant avec la robe de Charlotte, qui est blanche. Et si l'on regarde les détails, celui qu'elle portait au mariage a des boutons au poignet que le crème n'a pas", détaille-t-elle en légende d'un photomontage illustrant ses propos. Des constatations imparables. La jeune experte poursuit en signalant que la duchesse de Cambridge est coutumière du fait de porter des pièces qu'elle affectionne dans des coloris différents, inventoriant par exemple dans sa garde-robe des manteaux Catherine Walker et Emilia Wickstead, des robes Preen et Amanda Wakeley ou encore des vestes Smythe en plusieurs couleurs.