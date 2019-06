Kate Middleton : Tenue recyclée mais bijoux luxueux, un look divin

Au lendemain de son escapade dans le comté de Cumbria, pendant laquelle elle a pu s'essayer à la tonte de moutons, rencontrer des agriculteurs ou encore faire des caresses à un certain Harry, Kate Middleton avait complètement changé de style. Au placard la tenue de baroudeuse, bonjour la robe du soir. Elle a participé au gala Action on Addiction, dans la capitale britannique.

C'est en sa qualité de marraine de l'association Action on Addiction, qu'elle a rejointe en 2012, que Kate Middleton avait fait le déplacement. La soirée était organisée au restaurant Spring, du côté de Lancaster Place, à Londres. Un établissement tenu par la cheffe Skye Gyngell. Cet événement, mis en place à l'occasion d'une semaine spéciale sur la prise de conscience liée aux addictions, était particulièrement important, car c'est la première fois que l'association organisait un dîner de charité. La duchesse de 37 ans avait ainsi mis le paquet côté tenue : robe blanche à rayures argentées de chez Barbara Casasola (déjà portée en 2016 à la soirée Art Fund Museum of the Year) à 1800 euros, chaussures Jimmy Choo à 600 euros, pochette Wilbur & Gussie et, clou du spectacle, de magnifiques boucles d'oreilles en topaze bleue et diamants de la maison Kiki McDonough à 3800 euros.

Peu avant le dîner, l'épouse du prince William – récemment soupçonné d'infidélité – s'était rendue dans les cuisines afin de parler un peu avec le personnel de l'établissement. Kate Middleton a également fait une petite allocution. "Action on Addiction a été l'un de mes premiers patronages et, par conséquent, il est très cher à mon coeur. Je suis immensément émerveillée du soutien qu'il procure, particulièrement aux parents, aux enfants et aux familles qui souffrent directement ou non des ravages de l'addiction.(...) Malheureusement, encore trop de gens qui souffrent d'addictions ne reçoivent pas l'aide nécessaire à un stade précoce", a-t-elle déclaré, martelant l'importance de la mission menée par l'association.

Pour rappel, Action on Addiction est une association qui aide les victimes d'addictions à se débarrasser de leurs démons, apporte son soutien à leur famille et se charge de former des professionnels. Action on Addition, dont l'action est nationale, dispose de plusieurs sites (Dorset, Londres, Merseyside, Wiltshire) à travers le pays, ainsi qu'un centre de formation, un service dédié aux familles et un programme de recherche.

