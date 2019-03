Kate Middleton : "Terrible brouille" avec une proche amie, William pris à partie

Meghan Markle n'est pas la seule à faire l'objet de rumeurs peu flatteuses. Sa populaire belle-soeur Kate Middleton se retrouve aujourd'hui présentée comme une ennemie impitoyable. Selon les informations du Sun publiées ce 22 mars 2019, la duchesse de Cambridge aurait "éliminé" une ancienne amie de son cercle proche.

Ancien mannequin, Rose Hanbury a longtemps été amie avec Kate Middleton. Agée de 35 ans et mariée à David Rocksavage, le marquis de Cholmondeley de 23 ans son aîné, la Britannique serait désormais la "rivale" de la duchesse de Cambridge : "Tout le monde sait que Kate et Rose ont eu une terrible brouille. Elles étaient proches mais ce n'est plus le cas", rapporte la source du tabloïd. Même le prince William aurait essayé d'arranger les choses entre les deux femmes : "Kate a été claire, elle ne veut plus les voir et veut que William les fasse disparaître, malgré leur statut social."

La séparation est d'autant plus délicate que les Cambridge et les Cholmondeley ne vivent qu'à quelques kilomètres seulement les uns des autres : le prince William et Kate passent en effet beaucoup de temps dans leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, tandis que les Cholmondeley résident à Houghton Hall. Avec ou sans leurs amis communs, les deux couples avaient pour habitude de sortir ensemble. De leur côté, les enfants de Rose, les jumeaux Alexander et Oliver, jouaient souvent avec le prince George (5 ans). Aucune précision n'a en revanche été apportée quant au sujet de la discorde...