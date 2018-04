Kate Middleton très enceinte à la messe de Pâques, Meghan et Harry absents

Meghan Markle et le prince Harry échangeront leurs consentement dans la chapelle Saint-Georges du château Windsor le 19 mai prochain, date de leur mariage. C'est en ce même lieu qu'a été célébrée la traditionnelle messe de Pâques ce dimanche 1er avril, un événement religieux et familial auquel les futurs époux n'ont pas participé. A en croire la presse britannique, l'actrice américaine de 36 ans et son fiancé ont choisi de faire bande à part pour le week-end de Pâques sans que l'on sache si ils sont restés à Londres où s'ils sont partis. Autre absence particulièrement remarquée, celle du prince Philip. Souffrant à la hanche, le duc d'Édimbourg n'a pu accompagner son épouse la reine Elizabeth II pour l'office.

Ce grand rassemblement de la famille royale britannique a malgré tout permis aux nombreux admirateurs de celle-ci de découvrir une Kate Middleton radieuse, comme à son habitude. Dans la dernière ligne droite de sa grossesse - son accouchement est prévu courant avril -, l'épouse du prince William est apparue dans un long manteau marron signé Catherine Walker, décoré d'une broche en perles assortie à ses boucles d'oreille. Chaussée d'escarpins à talons modérés, la duchesse de Cambridge s'est montrée très souriante.

Le ventre rond de Kate Middleton n'a pas été pas le seul à être observé puisqu'un autre membre de la famille royale attend un heureux événement. Il s'agit de Zara Tindall qui est enceinte de son deuxième enfant. Victime d'une fausse couche un an avant l'annonce de cette nouvelle grossesse, la petite-fille de la reine Elizabeth II avait eu beaucoup de mal à surmonter la perte de ce bébé avec son époux, le rugbyman anglais et membre de l'équipe nationale Mike Tindall. La future maman portait un manteau bleu ciel. Lorsque sa grand-mère est arrivée dans un ensemble fuchsia, Zara Tindall a respecté la tradition de la révérence en la saluant, les genoux pliés, à son passage.

Cette grande messe de Pâques célébrée en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor a également rassemblé la princesse Anne, le prince Andrew et le Prince Edward ainsi que les princesses Beatrice et Eugenie. Fiancée depuis janvier dernier à Jack Brooksbank, une demande formulée lors d'un voyage au Costa Rica, Beatrice d'York l'épousera le 12 octobre 2018. Un mariage royal qui sera également célébré en la chapelle de Windsor.

Meghan et Harry ont choisi leur fleuriste

A un mois et demi de leur mariage, Meghan Markle et le Prince Harry ont décidé d'accorder leur confiance à la fleuriste londonienne autodidacte Philippa Craddock. La nouvelle a été officialisée ce dimanche 1er avril par Kensington Palace. Le couple sera entouré de fleurs de saison et de provenance locale dans la chapelle Saint-George du château de Windsor. Les compositions comprendront des roses blanches, des pivoines et des digitales, mais aussi des branches de hêtre, bouleau et charme. Elle représenteront "les paysages naturels d'où beaucoup d'entre elles proviennent", selon le palais. Toutes ses créations florales seront distribuées à des organisations caritatives une fois la cérémonie achevée.

Plus de 100 000 personnes sont attendus au mariage de Meghan Markle et du prince Harry le 19 mai prochain.