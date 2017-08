Kate Middleton : Une copine d'école décède à 34 ans...

Kate Middleton sera certainement peinée d'apprendre la disparition tragique d'une ancienne copine d'école : à peine plus jeune que la duchesse de Cambridge, qu'elle connut en 1990, Isobel Kennerley est morte à 34 ans des suites de l'infirmité motrice cérébrale dont elle était atteinte, trois ans après qu'on lui avait découvert une tumeur au cerveau.

Durant ces trois années, Isobel, décédée en mai dernier, a souffert le martyre, endurant d'épouvantables maux qui poussent aujourd'hui sa mère à rendre son calvaire public, se ralliant à la cause de Noel Conway (ce maître de conférences à la retraite est atteint d'une maladie dégénérative du motoneurone et a porté devant la Cour supérieure sa demande de pouvoir mourir dignement). "Elle hurlait de douleur en permanence et, quand elle arrivait à murmurer quelques mots, suppliait son mari et moi chaque jour de l'aider à mourir", se rappelle cruellement Christine Eeley, qui appelle à une révision de la loi en vue de permettre aux malades en phase terminale de faire le choix de mourir dans la dignité.

Car Isobel avait perdu la sienne, de dignité : "Isobel, raconte sa maman, s'est retrouvée piégée dans son corps, tout comme Noel Conway craint que cela lui arrive. Elle ne pouvait pas bouger un seul muscle, ne pouvait pas manger et ne pouvait pas parler, à la fin."

Souvenirs de colo avec Kate et Pippa Middleton

Isobel Kennerley avait fait la connaissance de Kate Middleton en 1990, elle faisait alors partie du même groupe – les Brownies – à l'école St Andrews, comme en témoignent des photos publiées sur le site du Daily Mail. L'année suivante, elle était même partie en colonie avec Kate et sa soeur Pippa, à Pâques : les filles avaient séjourné dans une ancienne base de l'Armée de l'air dans les Costwolds, participant à nourrir poules, moutons et chevreaux et faisant des tours en charrette à cheval, entre autres activités. "Tout le monde était très gentil avec moi du fait de mon handicap", avait-elle plus tard raconté.

Leurs chemins s'étaient ensuite séparés. Isobel, après avoir passé un diplôme d'assistant pédagogique, avait pris un poste dans une école de Newbury et était spécialisée dans l'accompagnement des enfants autistes. Elle s'était mariée en 2010 avec Scott Kennerley, rencontré alors qu'elle était au Newbury College, et avait entrepris auprès de l'Université de Canterbury un master en enseignement à distance. C'est alors que des douleurs dans le côté gauche de son corps s'étaient déclarées. Si sa famille a d'abord pensé à des effets de son infirmité motrice cérébrale, son état a empiré au point de la pousser à consulter un neurologue du Royal Berkshire Hospital à Reading (établissement qui a vu naître Kate Middleton) : c'est là qu'on a décelé la tumeur. S'ensuivit le chemin de croix que les patients atteints de cancer connaissent hélas trop bien : biopsie, puis traitements (chimiothérapie et radiothérapie)... En août 2016, Isobel ne pouvait déjà plus marcher, mais elle continuait à se battre, recevant même le Prix du Courage d'une association.

S'il n'y a aucune chance que la duchesse de Cambridge s'exprime publiquement au sujet de cette ancienne camarade, il n'est pas impossible qu'elle fasse, en privé, adresser un mot à son entourage...