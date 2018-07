Kate Middleton : Une jeune maman radieuse avec le prince William à Wimbledon

Quelques jours après son apparition surprise, en plein congé maternité, pour le centenaire de la RAF au lendemain du baptême de son dernier-né, Kate Middleton était a contrario très attendue au cours du week-end, annoncée à Wimbledon. Et elle n'a pas déçu !

Présente le samedi pour la finale dames en compagnie de la duchesse Meghan de Sussex, avec laquelle elle s'est montrée particulièrement complice lors de la défaite de Serena Williams, la duchesse Catherine de Cambridge faisait son retour le dimanche 15 juillet 2018 dans la royal box du All England Lawn Tennis and Croquet Club qui accueille le tournoi du Grand Chelem, à l'occasion de la finale masculine opposant le revenant Novak Djokovic et l'outsider Kevin Anderson, tombeur plus tôt dans la compétition du chouchou Roger Federer.

La duchesse Catherine, venue avec son mari le prince William, a fait une apparition pour le moins solaire dans les gradins, vêtue d'une robe jaune - d'un ton pas sans rappeler la robe Brandon Maxwell que portait la duchesse Meghan plus tôt ce mois-ci - griffée Dolce & Gabbana, avant de prendre place dans la tribune d'honneur au côté du Premier ministre Theresa May. Le couple, qu'on sait très porté sur le sport, a semblé profiter pleinement de cette sortie sans ses trois enfants. Finalement, ce n'était pas plus mal que l'équipe d'Angleterre de football, soutenue avec ferveur par le duc de Cambridge, ne se soit pas qualifiée pour la finale de la Coupe du monde qui se disputait simultanément à Moscou, en Russie, et qui a vu la France remporter sa deuxième étoile aux dépens de la Croatie.

William et Kate ont pu également apprécié à sa juste valeur le retour au sommet de Novak Djokovic, vainqueur en trois sets de son quatrième titre à Wimbledon après 2011, 2014 et 2015. "Il n'y a pas de meilleur endroit pour faire un come-back. C'est un endroit sacré dans le monde du tennis", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Avant de mettre le feu au dîner des champions, quelques heures plus tard, en dansant avec Angelique Kerber, victorieuse chez les dames.