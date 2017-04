Kate Middleton, William et le "héros" Harry à l'aise dans l'oeil des médias...

Sur leur lancée, le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge et le prince Harry poursuivent leur marathon... dans la dernière ligne droite du marathon de Londres, dimanche 23 avril. Un an après son lancement, leur grande campagne en faveur de la santé mentale, Heads Together, y sera à l'honneur en tant qu'association de cette édition 2017 de la prestigieuse course, et le trio royal unissait à nouveau ses forces ce jeudi 20 avril pour lui assurer un maximum de visibilité.

La duchesse étrennait d'ailleurs un nouvel ensemble (veste et robe) Armani rouge vif à l'occasion de leur déplacement à Hayes, dans le grand ouest londonien, pour inaugurer la Global Academy, une école pour les étudiants se destinant à une carrière dans l'univers des médias (télévision, radio et digital). Leur rencontre a évidemment été le prétexte à discuter une nouvelle fois des problèmes de santé mentale et de la nécessité de briser la loi du silence pour une meilleure détection et une meilleure prise en charge : une discussion à laquelle ont même pris part l'ex-Spice Girl Emma Bunton et Jamie Theakston, tandem qui anime une matinale sur la radio Heart FM.