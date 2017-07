Kate Middleton, William, George et Charlotte : Bye bye à l'unisson à la Pologne

Si William et Kate avaient laissé entendre qu'ils souhaitaient impliquer autant que possible George et Charlotte au cours de leur visite officielle et de leurs rencontres avec la population, ces derniers sont demeurés invisibles pendant les deux journées en Pologne. Confiés aux bons soins de leur nourrice Maria Borrallo, frère et soeur avaient de quoi s'occuper au palais présidentiel du Belvédère : le président Duda y avait fait préparer une chambre pleine de jouets (il y avait même un tipi !) et une aire de jeux avec toboggans dans le parc.

Pendant ce temps, le duc et la duchesse de Cambridge s'attelaient à leur agenda bien rempli. Mardi, après une visite chargée de gravité dans l'ancien camp de concentration de Stutthof, où ils ont pu échanger avec des survivants, c'est à Gdansk que leurs activités en Pologne ont pris fin. Ils y ont d'abord découvert ce à quoi ressemble un marché traditionnel, dans une atmosphère de fête grâce à la participation massive des habitants, et des spécialités locales, aussi bien le travail de l'ambre que des mets typiques et une liqueur traditionnelle. Le tout au son de musiques elles aussi typiques. Puis ils se sont rendus au Centre de la solidarité européenne, ajoutant des cartes sur le mur de la solidarité du musée et rencontrant l'ancien président Lech Walesa, qui les a renseignés sur l'histoire du mouvement solidaire en Pologne avant de les accompagner sur le monument aux morts des chantiers navals, où William et Kate ont déposé des roses à la mémoire d'ouvriers morts en 1970 lors de la répression d'une grève.