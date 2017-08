Kate Moss : Qui est Jefferson Hack, son ex et papa de sa fille Lila ?

Les étés passent et Saint-Tropez reste une des destinations de vacances les plus prisées ! Cette année encore, de nombreuses personnalités y ont posé leurs valises. La fille de Kate Moss, Lila, inscrit son nom et celui de son père, sur la liste des touristes de la saison 2017...

Jefferson Hack et Lila (nom complet Lila Grace Moss-Hack), 14 ans, sont eux aussi à Saint-Trop' ! Père et fille y ont été aperçus le mardi 25 juillet, profitant d'un après-midi ensoleillé. Le tandem a cédé à une petite gourmandise sucrée et s'est glissé parmi les touristes et locaux présents dans les rues de la ville du Var.

Jefferson Hack est l'ex-compagnon de l'icône mode britannique Kate Moss. Il est également le co-fondateur du magazine Dazed & Confused et du site NOWNESS, et exerce les métiers de PDG du groupe DAZED Media, éditeur de Dazed & Confused et des publications AnOther et Another Man, et d'auteur.

En mai 2016, Jefferson Hack a sorti son dernier livre en date, intitulé We Can't Do this Alone: Jefferson Hack the System By Hack et édité chez Rizzoli.