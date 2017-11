Kate Moss : Topless et sexy pour Saint Laurent, le top reprend du service

Un séisme, provoqué par Forbes et sa liste des 10 mannequins les mieux payés de l'année, secoue la planète Mode ! Kate Moss l'évite de justesse en grimpant à bord d'un hélicoptère. Topless sous une fourrure, l'icône british s'envole au-dessus de la Méditerranée...

Kate Moss a créé son agence en septembre 2016. Elle est l'un des cinq talents signés de la Kate Moss Agency et ajoute à son portfolio une nouvelle campagne publicitaire. Comme Laetitia Casta et l'actrice Zoë Kravitz, le top model de 43 ans prête son visage à Saint Laurent.

La Brindille se met en scène dans une vidéo d'une minute, en noir et blanc, filmée à Capri et réalisée par Nathalie Canguilhem. Elle y porte un manteau en fourrure blanc, un pantalon et des bottes à franges Saint Laurent. Une tenue issue de la collection printemps-été 2018, pensée par le directeur artistique de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, et dévoilée fin septembre à la Fashion Week de Paris.

Kate Moss avait assisté à l'événement.