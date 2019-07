Kate Rothschild : Mort de sa fille de 15 ans dans un terrible accident de quad

Iris Annabel Goldsmith avait la vie devant elle. Lundi 8 juillet 2019, la fille de l'héritière Kate Rothschild et du financier Ben Goldsmith est décédée dans la ferme familiale de North Brewham, dans le comté de Somerset. L'adolescente a succombé à un accident de quad.

L'alerte a été donnée aux secouristes aux alentours de 15h15. South Western Ambulance Service a fait savoir aux médias britanniques que l'appel d'urgence signifiait "un accident impliquant un véhicule", décrit par The Times comme étant entre un quad et une Jeep. Plusieurs ambulanciers et médecins ont été envoyés sur place. Selon les premiers éléments, Iris Annabel Goldsmith ne se trouvait pas seule sur l'engin motorisé au moment de l'accident mais accompagnée d'un ami. Toute la petite communauté du village de North Brewham est "dévastée" a fait savoir l'un des habitants. "Tout le village est affecté", a-t-il confié au Daily Mail. Séparés depuis plusieurs années, Kate Rothschild et Ben Goldsmith sont "unis dans ce deuil". Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi, loin de là.

Mariés en 2003, les parents d'Iris Annabel Goldsmith ont divorcé en 2012 après avoir fondé une famille composée de trois enfants. Iris mais également Frank James Amschel né en 2005 et Isaac Benjamin Victor en 2008. La séparation de Kate Rothschild et Ben Goldsmith ne s'était pas passée dans la plus grande discrétion puisque les tabloïds anglais s'étaient bien volontiers emparés de leur histoire en déroute, d'abord marquée par l'adultère de l'héritière Rothschild. En juin 2012, il avait été révélé que la mère de famille, productrice de musique, entretenait une relation extra-conjugale depuis un an avec le rappeur Jay Electronica. Ben Goldsmith avait ensuite été arrêté pour avoir giflé sa femme. Lancés dans un divorce à scandale, les époux s'étaient déchirés sur Twitter.



En décembre 2014, Ben Goldsmith s'est remarié à Jemima Jones au Canada, après deux ans de relation. Ils sont parents de deux enfants, Eliza Margot née en 2016 et Arlo Edward Zac né l'année suivante, en 2017.