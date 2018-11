Kate Spade : Après sa mort, son mari et leur fille changent de vie

Le 5 juin dernier, Kate Spade était retrouvée morte à son domicile, à New York. Une nouvelle vie a alors commencé pour son mari Andrew Spade et leur fille adolescente, Frances. Père et fille ont quitté la Grosse Pomme et poursuivent leur deuil de l'autre côté des États-Unis...

People donne aux internautes des nouvelles de la famille de Kate Spade. Son mari Andy Spade (grand frère de l'acteur David Spade) et leur fille de 13 ans, Frances, ont déménagé. Ils résident désormais sur la côte Ouest des États-Unis, plus précisément en Californie. Andy ne s'est pas coupé du monde après le suicide de son épouse, avec qui il avait fondé la marque d'accessoires Frances Valentine. Il reste en contact avec le PDG de la marque et ami de la défunte, Elyce Arons.

"Nous essayons de lui laisser de l'espace mais je lui parle toutes les semaines", explique ce dernier à People. "C'est un homme d'idées. Depuis toujours et pour toujours. Il nous donne des idées et parfois nous pouvons les appliquer." Quant à son activité de PDG, Elyce Arons affirme "penser à [Kate Spade] à chaque décision prise au sein de l'entreprise". "Qu'allions nous faire, arrêter ? Elle n'aurait pas voulu ça", conclut-il.

Depuis la mort de Kate Spade, son veuf lui a dédié plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Son épouse s'est tuée par pendaison. Elle avait 55 ans et a été enterrée dans sa ville natale de Kansas City, un triste événement précédé, quelques heures plus tôt, par la disparition de son père, âgé de 89 ans.