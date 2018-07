Kate Upton enceinte : La bombe, pulpeuse avec son petit ventre, officialise !

Kate Upton et Justin Verlander, un joueur de base-ball qui évolue aux Astros de Houston, vont donc devenir parents. Les deux tourtereaux se fréquentent depuis au moins 2014 et se sont mariés lors d'une sublime cérémonie en Italie en novembre 2017. "La vie de marié est géniale, avait confié Verlander à People en mars dernier. J'ai épousé ma meilleure amie, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour passer autant de temps que possible ensemble. Honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureux. C'est une adorable première année de mariage." Et cela se confirme avec la première grossesse de la bombe, mannequin et actrice.