Kate Upton torride et quasiment nue : La bombe dévoile ses courbes affolantes

Malgré sa prétendue réputation de diva, Kate Upton a décroché non pas une mais trois couvertures du très attendu numéro Swimsuit du magazine Sports Illustrated. Cinq ans après avoir fait pour la première fois la une du magazine, qui a fait décoller sa carrière, la bombe blonde s'est dite "fière" de poser à nouveau pour le journal dirigé par MJ Day.

D'autant plus que la rédactrice en chef a insisté pour que ce numéro mette en valeur la beauté sous toutes ses formes, qu'importe l'âge ou la taille des mannequins. Elle a d'ailleurs recruté Christie Brinkley (63 ans) et ses superbes filles pour cette édition très spéciale.

"Je trouve que c'est une merveilleuse idée, c'est important que chacun fasse de son mieux pour être au top mais ça ne doit pas être un combat infernal pour tenter de correspondre aux idéaux d'une entreprise ou d'un certain milieu. C'est motivant que Sports Illustrated décide de sublimer les femmes quelle que soit leur taille. C'est exactement ce que je veux pour ma carrière : inspirer les femmes à s'aimer comme elles sont", a confié Kate Upton.

La bombe a posé tour à tour nue sous une veste à sequins puis sous un ensemble de bijoux et enfin dans un tout petit maillot de bain. Incapable de faire un choix entre les photos "plus réussies les unes que les autres", MJ Day a choisi de toutes les utiliser pour la première page de son magazine.

"Cette année, j'ai radicalement changé d'état d'esprit en ce qui concerne mon corps. Plutôt que de vouloir le sculpter à tout prix, j'ai voulu qu'il reste fort et en bonne santé. J'ai changé ma façon de m'entraîner, je le considère davantage comme une machine sans me soucier de l'avis des autres. Les gens ont honte d'eux-mêmes dans leurs mauvais jours, mais je considère qu'on ne peut pas être tout le temps parfaits et qu'on doit apprécier notre corps pour ce qu'il est capable de faire", a-t-elle ajouté. Une philosophie qui a valu à la star du film Triple Alliance, le nouveau surnom de "Kate the Great".