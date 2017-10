Kate Upton : Ultrasexy à la plage, le top model trébuche sur un rocher

Le métier de mannequin présente de nombreux avantages, mais aussi quelques risques ! Kate Upton s'y est exposée au cours d'une séance photo torride aux Caraïbes. Topless sur une plage, la bombe de 25 ans a glissé sur un rocher. Elle s'en tire avec de légères blessures...

L'accident s'est produit le lundi 9 octobre. Kate Upton était alors sur l'île Aruba (Antilles néerlandaises) et participait à un shooting pour l'édition 2018 du magazine Sports Illustrated Swimsuit. Au cours de la séance, l'actrice et top model a réalisé un imparable numéro de charme, enchaînant les poses en maillot de bain et topless face à la mer des Caraïbes.

Pour l'une des photos, Kate s'est hissée sur un rocher. Uniquement vêtue d'une jupe, recouvrant sa poitrine de ses mains, la jolie blonde a trébuché à cause du choc d'une vague. Les membres de l'équipe présente ont tenté de la secourir, en vain. Légèrement blessée au pied, Kate Upton s'est relevée avec le sourire.

Kate Upton est récemment partie à la conquête d'Hollywood, une opération menée en parallèle deà sa carrière de top model. En septembre, la star du film Triple Alliance (sorti en juin 2014) a retrouvé la ferveur de la New York Fashion Week en défilant pour Michael Kors.

Présente en couverture du Sports Illustration Swimsuit 2017, la fiancée du joueur de base-ball Justin Verlander y fera son come-back l'année prochaine. L'info comble de joie ses millions d'admirateurs...