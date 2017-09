Kate Walsh révèle avoir eu une "tumeur au cerveau" !

Kate Walsh, qui jouait dans Grey's Anatomy et Private Practice, a confié dans les pages du magazine Cosmopolitan avoir eu une tumeur au cerveau, il y a deux ans. L'actrice américaine de 49 ans a eu la peur de sa vie.

Kate Walsh raconte qu'en 2015, alors qu'elle se sentait très fatiguée par son travail – jusqu'à 80 heures par semaine –, elle commence par cumuler les symptômes : aphasie, perte de concentration, difficulté à finir des phrases... Son neurologue lui découvre une tumeur de la taille d'un citron. "J'ai passé une IRM et heureusement que je l'ai fait car il s'est avéré que j'avais une tumeur au cerveau d'une grande taille au niveau du lobe frontal gauche. Et, trois jours après, je subissais une opération pour la retirer", raconte-t-elle.

Profondément marquée par cette mésaventure, l'actrice a pris du recul. "J'adore bosser et faire 800 choses à la fois et simplement s'arrêter pour guérir a été une une leçon incroyable", dit-elle. Kate Walsh a ainsi pris un break de neuf mois loin des plateaux de tournage avant de tourner dans Girls Trip et dans 13 Reasons Why. "Je suis très proactive, volontaire et indépendante et, dans le passé, même si j'ai joué un à la télé pendant des années, je n'étais celle qui se rendait souvent chez le docteur. (...) Alors, pour moi, cela a constitué un signal d'alarme : je vais faire des check-up tous les ans", dit-elle.

Thomas Montet