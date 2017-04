Kate, William et Harry unis : La famille royale face au drame de Londres

Kate Middleton était sublime lors de sa venue au théâtre royal de Drury Lane, à Covent Garden, pour la première de la comédie musicale 42nd Street, quelques jours après avoir illuminé la soirée de bienfaisance annuelle de la National Portrait Gallery. Le lendemain, ce 5 avril, son visage s'est transformé, portant le sceau du drame. En effet, la duchesse Catherine, son époux le prince William et le frère de ce dernier, Harry, sont allés à la rencontre des survivants de l'attentat de Londres et des familles des quatre personnes tuées, lors d'une cérémonie à l'Abbaye de Westminster.

Le prince William, deuxième dans l'ordre d'accession au trône britannique, a déposé une couronne au mémorial des victimes innocentes devant l'abbaye. Puis, pendant le service, il a lu la Parabole du bon samaritain de la Bible pour rendre hommage à Leslie Rhodes, retraité de 75 ans, Aysha Frade, employée administrative d'une école de 44 ans, et Kurt Cochran, touriste américain de 54 ans, tués sur le pont de Westminster le 22 mars.

Melissa Cochran, l'épouse de Kurt Cochran, a assisté à la cérémonie en fauteuil roulant après avoir eu une jambe cassée, des côtes brisées et des coupures au visage lors de l'attaque. Le maire de Londres Sadiq Khan et la ministre de l'Intérieur Amber Rudd ont également lu des hommages. Des témoins de l'attaque, des blessés, des secouristes et membres de services d'urgence faisaient partie des 1 800 personnes présentes au service, au côté des présidents de la chambre haute et basse du parlement.

John Hall, le doyen de Westminster qui a dirigé le service, s'est interrogé sur les raisons de cette attaque qui a laissé les gens "déconcertés et troublés". "Sans doute était-ce l'imitation des attaques de Nice et de Berlin. Mais que diable espérait-il réaliser ? Sans doute ne le saurons-nous jamais", a-t-il lancé. Après le service, les membres de la famille royale ont rencontré en privé les survivants de l'attaque et les familles des victimes.

Londres meurtrie

Le jour du drame, en début d'après-midi, Khalid Masood, un Britannique de 52 ans converti à l'Islam, avait foncé avec sa voiture sur des dizaines de personnes sur le pont, avant de poignarder à mort un policier devant l'entrée du parlement. Les 12 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête ont toutes été relâchées sans charge.