Kate Winslet retrouve le réalisateur de Titanic, James Cameron !

Il y a vingt ans, Kate Winslet tournait devant la caméra de James Cameron dans la superproduction baptisée Titanic. Selon les informations du site Deadline, ils vont se retrouver dans une autre production du réalisateur, qui fait partie de sa franchise à plusieurs milliards de dollars : Avatar. Il ne manquerait plus que Leonardo DiCaprio fasse une apparition et le tableau serait parfait !

"Kate et moi avons cherché une nouvelle collaboration ces vingt dernières années, depuis Titanic, l'une des plus importantes de ma carrière. J'ai hâte de la voir dans la peau du personnage de Ronal", a déclaré James Cameron à Deadline.com. L'actrice britannique oscarisée va ainsi rejoindre Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang, ainsi que le nouveau venu Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) et les jeunes acteurs qui incarneront la nouvelle génération de Na'vi. Le premier volet des quatres suites est prévu pour le mois de décembre 2020. Les prochains seront normalement dévoilés en 2021, 2024 puis 2025.

En attendant de voir Kate Winslet dans la saga Avatar, on peut la découvrir dans les premières images de la nouvelle réalisation de Woody Allen, le drame Wonder Wheel avec également Justin Timberlake et James Belushi. Sortie prévue le 31 janvier 2018.