Kate Winslet, tout excitée, embrasse son actrice préférée sur la bouche

Visiblement très heureuse de cette courte et douce rencontre, Kate Winslet reprend alors son discours pour remercier les acteurs avec lesquels elle partage l'affiche de Wonder Wheel - Jim Belushi, Juno Temple et Justin Timberlake - ainsi que Woody Allen, dont le film suivant, A Rainy Day in New York, fait déjà scandale.

De son côté, Allison Janney, vue dans Juno, American Beauty et actuellement dans la série Mom, a récolté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour I, Tonya. Il s'agit du biopic de la patineuse américaine Tonya Harding, interprétée par Margot Robbie. Peu avant les Jeux Olympiques de Lillehammer, en 1994, son ex-mari et elle avaient engagé un homme pour briser les jambes de Nancy Kerrigan, sa rivale sur la glace. Le film sortira le 28 février en France.