Katey Sagal (Mariés, deux enfants) alcoolique et cocaïnomane à 15 ans

Les mémoires de Katey Sagal s'annoncent explosives. À l'âge de 63 ans, celle qui a incarné Peggy Bundy dans Mariés, deux enfants puis Cate Hennessy dans Touche pas à mes filles, publie Grace Notes : My Recollections.

L'occasion pour la piquante brunette de relater ses souvenirs dans les moindres détails et d'avouer, notamment, qu'elle a été pendant 15 ans en proie à une terrible addiction à la drogue.

"Quand j'avais 12 ans, on vivait dans le même quartier que Judy Garland. Sa fille Lorna Luft et moi nous étions voisines et copines. La maman de Lorna avait beaucoup de cachets dans sa table de chevet et dormait jusqu'à midi comme ma mère. Je pensais que toutes les mamans prenaient des cachets", a-t-elle écrit si l'on en croit les journalistes de la Page Six du New York Post qui rapportent quelques extraits du bouquin.

Une vilaine habitude à laquelle elle n'a pu échapper.

L'actrice, aujourd'hui mariée au producteur Kurt Sutter, avec qui elle a eu une petite Esmé Louise (bientôt 10 ans) a regretté que son éducation à Los Angeles l'ai mise sur le mauvais chemin. Dès 15 ans, elle explique être tombée dans l'alcool et la cocaïne. Une addiction dont elle a eu du mal à se défaire.

Gageons qu'avec un tel passé Katey Sagal doit être d'autant plus vigilante quant au parcours de ses enfants. Outre sa benjamine, née par mère porteuse, elle est aussi maman de Sarah Grace (22 ans) et Jackson James (21 ans), tous deux nés de son précédent mariage avec le musicien Jack White.

Coline Chavaroche