Katharine McPhee (33 ans) in love de David Foster (68 ans) ? Le doute enfin levé

Voilà plusieurs mois que les rumeurs vont bon train au sujet d'une supposée idylle entre Katharine McPhee et David Foster. Amis de longue date, la chanteuse de 33 ans et le célèbre producteur de 68 ans ont collaboré ensemble à de nombreuses reprises au cours des dernières années. L'évidente complicité qui les lie fait jaser, et plusieurs langues se sont déliées pour confirmer ce que tous savaient déjà : entre eux, c'est bien plus que de l'amitié. "Ce n'est pas une relation superficielle. Mais ils ne sont pas exclusifs. Kat' pense que cela devrait être un peu plus sérieux, mais il veut quelque chose de léger", a-t-on révélé le 23 octobre auprès de Us Weekly.

Pourtant, la jolie brune révélée en 2005 dans le télé-crochet American Idol continue de tenir tête aux médias, refusant d'admettre une quelconque histoire d'amour avec l'ex-époux de Yolanda Hadid, mère de Gigi et Bella. Interviewée dans la nouvelle édition du magazine Health, publication pour laquelle elle pose très sexy en couverture, la jeune femme a assuré qu'elle ne formait pas un couple avec son mentor. "Je suis bien célibataire. J'ai vécu une relation avec Elyes Gabel [son partenaire de la série Scorpion, NDLR] pendant presque deux ans... Mais je n'ai rien eu de vraiment sérieux depuis", a-t-elle expliqué.

Quant à sa relation ambiguë avec David Foster, elle assure qu'il ne s'agit de rien de plus qu'une belle amitié. "David et moi sommes de très proches amis, et nous sommes amis depuis un bon moment. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup et je pense que c'est quelqu'un d'incroyable. Je le connais depuis que j'ai 21 ans, vous savez. Il a produit mon premier single. Il a vraiment été adorable avec moi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent", a-t-elle conclu.