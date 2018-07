Katharine McPhee : En deuil quelques jours après ses fiançailles

Alors qu'elle avait informé ses fans qu'elle ne pourrait pas assurer les représentations de la comédie musicale Waitress, à Broadway, car elle devait rentrer en urgence à Los Angeles pour "un problème familial", l'actrice Katharine McPhee (Scorpion) a finir par dévoiler que son père Daniel était mort.

Sur Instagram, l'actrice et chanteuse de 34 ans a posté des photos d'elle et de son papa et, en légende, elle a écrit : "Je n'arrive même pas à croire que j'écris cela... Mais c'est avec le coeur lourd que je partage avec vous que mon doux papa a quitté cette planète plus tôt ce matin. En tant que famille, nous sommes complètement dévastés et brisés. C'était mon plus grand fan, mon plus grand champion, il me disait toujours : 'Fais-leur voir de quel bois tu te te chauffes, gamine !' Il était si gentil et attentionné et s'assurait que nous savions à quel point il nous aimait... Je ne suis pas sûre que mon coeur sera un jour le même... Je suis tellement triste qu'il ait manqué mes débuts à Broadway. Mais quand je remonterai sur scène la semaine prochaine, j'espère qu'il pourra voir cela en paix de là-haut. Merci à tous mes amis qui ont été si affectueux et solidaires ces dernières 48 heures, je t'aime Papa, tu me manques déjà tellement. C'est douloureux."