Katharine McPhee : EVJF très chaud avec des strip-teaseurs

Ce n'est pas le premier EVJF de Katharine McPhee. Par le passé, elle est sortie avec le réalisateur Michael Morris et a été mariée à Nick Cocas. En ce qui concerne David Foster, son union avec la jeune actrice sera la cinquième. En effet, le senior a déjà été marié à B.J. Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson et Yolanda Hadid (la mère de Bella et Gigi). On leur souhaite beaucoup de bonheur !