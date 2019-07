Katharine McPhee : Toutes les photos du mariage avec David Foster

Katharine McPhee et David Foster se sont mariés le 28 juin 2019, au cours d'une cérémonie organisée à Londres, en l'église arménienne St Yeghiche de South Kensington. L'actrice de 35 ans et le compositeur de 69 ans avaient uniquement convié le magazine Vogue à couvrir l'événement mais des photos ont fuité...

Lors de la cérémonie, l'ex-star de la série Smash recasée ensuite dans Scorpion est apparue dans une robe volumineuse, en tulle blanc. Une création spécialement conçue pour l'occasion par le couturier new-yorkais Zac Posen. Une robe sur laquelle était brodée de le titre de la chanson The Coulour of My Love, chantée par Céline Dion... écrite et produite par David Foster. Quant au marié, il était très élégant en simple costume noir, noeud papillon et pochette blanche. Un costume signé Stefano Ricci.

Plus de 150 invités étaient présents, dont les cinq filles du marié (qui a été marié quatre fois auparavant), Allison, Amy, Sara, Erin et Jordan. "C'était super d'avoir la fille très talentueuse de David, Jordan, qui est déjà une styliste émérite, pour m'aider dans les essayages", a confié Katharine McPhee à Vogue. Le tennisman Roger Federer était également présent lors de cette belle union au côté de sa femme Mirka.

Après leur mariage, Katharine McPhee et David Foster se sont envolés vers l'Italie, pour leur lune de miel. C'est d'ailleurs dans la péninsule que le producteur avait demandé la main de sa compagne, avec une bague de fiançailles en émeraude.