Katherine Heigl : Après un énième échec, du réconfort avec ses 3 enfants

Elle garde le sourire et la tête haute. Katherine Heigl, ex-star du grand comme du petit écran qui aujourd'hui enchaîne les flops et autres déconvenues, vient d'en affronter une nouvelle. L'actrice américaine de 38 ans vient d'apprendre que sa série Doubt avait été annulée... au bout de deux petits épisodes seulement.

Diffusé sur CBS, le show porté par Katherine Heigl et Laverne Cox (Orange is the New Black) a été retiré de la grille des programmes de la chaîne. La série, qui suit une équipe d'avocates, n'a pas séduit le public après avoir été violemment critiquée pour son manque de diversité à l'écran. En ligne de mire pour CBS, de très faibles audiences. L'épisode-pilote, diffusé le 15 février dernier, avait été suivi par 5,31 millions de personnes (dont 0,8 points d'audience seulement sur la cible des 18-49 ans), et le deuxième épisode dévoilé le 22 février avait rassemblé 4,03 millions de personnes (dont 0,6 points d'audience sur les 18-49 ans). Le couperet ne s'est pas fait attendre : la série a été arrêtée, remplacée par des rediffusions de Bull, et on ne sait ce qu'il adviendra des autres épisodes.

Un nouveau coup dur pour l'ancienne et fameuse interprète d'Izzie Stevens dans Grey's Anatomy. Mais qu'importe pour Katherine, le plus important n'est pas là. Au lieu de se morfondre, la comédienne a posté une adorable photo d'elle en famille, via son compte Instagram. On la découvre tout sourire et au naturel, entourée de son nouveau-né Joshua Bishop Kelley Jr, de son chéri Josh Kelley et de leurs deux filles, Naleigh (8 ans) et Adalaide (4 ans).