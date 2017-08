Katherine Heigl et ses kilos de grossesse: "J'ai cru que je ne les perdrais pas"

Très active sur les réseaux sociaux, Katherine Heigl s'est exprimée sur son blog pour parler ouvertement de ses rondeurs post-grossesse. Sept mois et demi après avoir donné naissance à son troisième enfant, un adorable petit garçon prénommé Joshua (né le 20 décembre 2016), l'actrice de 38 ans a expliqué qu'il lui restait environ 10 kilos à perdre mais qu'elle refusait de se mettre la pression, la maternité lui ayant appris à accepter son corps tel qu'il était.

Loin des diktats imposés par l'industrie hollywoodienne, la jeune maman a d'abord ouvertement admis qu'elle avait pris 23 kilos au cours de sa grossesse. "Et je ne vais pas mentir, j'ai eu des moments de peur panique où j'ai cru que je ne parviendrais jamais à tout perdre. J'espérais ne prendre que 11-13 kilos comme ma mère pour ses grossesses mais j'ai découvert que c'était juste impossible pour moi", a-t-elle écrit.

Je remercie mon corps pour sa bonne santé, sa force et sa beauté

Durant les tous premiers mois de sa grossesse, l'ex-vedette de la série Grey's Anatomy a surveillé ses repas et continué à pratiquer "5 jours par semaine" une activité physique afin de garder la forme. Des habitudes qu'elle a abandonnées après seize semaines de grossesse. "A la place, j'ai essayé de respecter mon corps et de suivre mon instinct", a-t-elle poursuivi.

Après la naissance de Joshua, Katherine Heighl a eu la surprise de perdre instantanément du poids en passant "miraculeusement de 23 à 14 kilos" sur ses kilos de grossesse. Les kilos restants, plus tenaces, allaient partir progressivement. "On a tous entendu parler de ces femmes qui retrouvent leur silhouette et leurs jeans skinny des semaines après la naissance de leur bébé, mais ce n'était pas fait pour moi, et je n'essayais pas de faire en sorte que ce soit le cas. J'ai seulement perdu 4,5 kilos entre-temps mais ça me va parce que j'ai décidé depuis le début que j'allais récupérer mon corps d'avant avec amour et patience. (...) Je remercie mon corps pour sa bonne santé, sa force, sa tranquillité, sa jeunesse et sa beauté", a-t-elle conclu.

Avec son époux Josh Kelley, Katherine Heighl est également la maman de deux filles adoptées, Nancy (8 ans) et Adalaide (5 ans).