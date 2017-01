Katherine Heigl fête les 37 ans de son mari avec une jolie photo de leur bébé

Après avoir dévoilé des photos au magazine People, contre rémunération, Katherine Heigl n'hésite désormais plus à afficher la bouille de son bébé, né en décembre 2016, sur les réseaux sociaux. L'ex-star de Grey's Anatomy a ainsi posté une photo de son fils pour fêter l'anniversaire de son mari...

A l'occasion des 37 ans de Josh Kelley, l'actrice a posté une photo de son époux tenant leur fils Joshua dans ses bras. "Voici comment @joshbkelley termine sa journée d'anniversaire. Avec un doudou endormi portant le même homonyme ! Je ne pourrais pas être plus reconnaissante pour cet homme extraordinaire et pour l'incroyable jour de sa naissance. Joyeux anniversaire à l'homme le plus sexy, drôle, intelligent, talentueux et charmant que j'ai jamais rencontré ! Oh et il n'est pas non plus timoré au rayon papa... Il y a quelque chose que cet homme ne sait pas faire ??!!!", a écrit la star.

Katherine Heigl, également maman de deux petites filles adoptées, doit faire son come-back sur petit écran dans Doubt. Une série qu'elle a eu le temps de tourner pendant sa grossesse. Une grossesse qui lui a joué des tours physiquement...

Thomas Montet