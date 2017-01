Katherine Heigl maman : "Mes seins étaient gigantesques..."

Maman de manière naturelle pour la première fois depuis décembre dernier, Katherine Heigl a découvert les aléas de la grossesse. L'ex-star de Grey's Anatomy, déjà mère de deux petites filles qu'elle a adoptées, a ainsi raconté comment elle avait appréhendé ses changements corporels...

Invitée par le magazine People a parler de sa grossesse, la star a notamment fait des confidences sur ses kilos pris au fil des mois. "Vous prenez du poids, ça fait tout simplement partie du processus. Et c'était dur de monter sur cette balance tous les mois, en allant chez le médecin. Ça me brisait le coeur car j'ai l'habitude de faire très attention et dès que je prends du poids, je suis en mode : 'Oh mon Dieu, il va falloir faire machine arrière'", a-t-elle raconté. Et du poids, la star confesse en avoir pris ! Malgré ses efforts pour manger sainement, elle n'a pas échappé aux kilos de grossesse : pas moins de 18 kilos supplémentaires. "Je n'ai pas arrêté de grossir. C'est difficile pour une actrice qui a passé toute sa vie à essayer de perdre ses kilos superflus", a-t-elle ajouté.

Très franche, la maman du petit Joshua, a révélé que sa poitrine aussi avait particulièrement gonflé... "Mes seins étaient gigantesques. C'était atroce. J'avais déjà une grosse poitrine. Je suis passée d'un bonnet DD [équivalant à E en France, NDLR] à un bonnet I. Vous saviez que ça n'existe même pas un bonnet I pour les soutiens-gorge ? Moi je ne le savais pas ! Je l'ai découvert quand j'ai commencé à devoir en acheter", a-t-elle rigolé.