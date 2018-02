Katherine Heigl pose fièrement en bikini, 14 mois après son accouchement

Plus d'un an après avoir mis au monde son petit Joshua Bishop (né en décembre 2016), Katherine Heigl s'est exprimée lundi 19 février 2018 sur son compte Instagram, s'exposant fièrement en bikini pour partager la technique qu'elle a utilisée pour perdre ses kilos de grossesse.

Dans un montage composé de trois photos (la première a été capturée après son accouchement, la seconde une année plus tard et la dernière au cours du week-end dernier), l'actrice de 39 ans a confié qu'elle s'était mise très sérieusement au fitness il y a plus d'un mois en suivant notamment les conseils donnés sur internet par une blogueuse également mère de famille, Rachel Parcell. "Je ne vais pas mentir, les entraînements ne sont pas faciles mais les progrès que j'ai faits en seulement cinq semaines de temps m'ont motivée et m'ont donné l'envie de continuer", a-t-elle écrit.