Katherine Heigl : Son fils Joshua a bien grandi

Dimanche 19 août 2018, sous le soleil de plomb de l'Utah, Katherine Heigl avait choisi de se rafraîchir avec sa petite famille à la piscine. L'ex-star de Grey's Anatomy s'est ainsi rendue au parc aquatique du country club Victory Ranch avec son mari et ses enfants.

L'actrice de 39 ans a partagé dans sa story Instagram plusieurs photos et vidéos de cette journée familiale avec son époux Josh Kelley, ses filles Nancy Leigh (9 ans) et Adalaide Marie Hope (6 ans) ainsi que le petit dernier, Joshua (1 an). On a pu constater que le garçonnet - né après un accouchement très difficile - a bien changé et qu'il est blond aujourd'hui comme sa maman. Entre câlins, baignades et jeux dans l'eau, le fils de la star a passé un très agréable moment. Nul doute que le soir venu, au moment de regagner le domicile familial du côté de Park City, il a du s'endormir en deux temps trois mouvements après cette journée active.

L'actrice, dont la série Doubt a été annulée mais qui a réussi à rebondir en rejoignant le casting de la série Suits suite au départ de Meghan Markle, a elle aussi passé un bon moment. "Je n'ai pas pu résister à l'idée d'essayer le toboggan... plus jamais... plus jamais", a-t-elle commenté avec humour.

Thomas Montet