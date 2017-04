Katherine Heigl : Star glamour câlinée par son mari Josh Kelley

À 38 ans, Katherine Heigl a troqué ses tenues de cocktail contre des robes de femme enceinte, mais c'est fini ! Le 19 avril, lors de la première à Los Angeles du film Unforgettable (dans les salles américaines le 21 avril) dans lequel elle tient le second rôle, la jeune maman a décidé de prouver qu'elle était bel et bien de retour, et ce, sous le regard amoureux de son mari Josh Kelley.

Depuis l'arrivée de leur petit garçon Joshua Bishop, le couple déjà parent de deux fillettes vit des jours heureux et ça se voit. Bras dessus bras dessous durant la cérémonie, Katherine Heigl et Josh Kelley se sont montrés plus complices que jamais face aux photographes. Dès son arrivée au TCL Chinese Theatre de Hollywood, l'homme de 37 ans a embrassé sa bien-aimée sur la joue. Mais ce n'est pas tout, sur chacun des clichés du red carpet, il apparaît le bras autour de la taille de l'actrice qui vivait un échec professionnel il y a peu...

À peine quatre mois après avoir donné naissance à son petit garçon, l'ex-star de Grey's Anatomy est apparue plus sexy que jamais dans une robe en satin d'un blanc immaculé aux épaules dénudées qui laissait entrevoir ses courbes parfaites. Une tenue de la marque Blumarine qu'elle a aisément accessoirisée des boucles d'oreilles impressionnantes de chez Nola Singer. En bref, tout simplement sublime, Katherine Heigl a brillé de mille feux, de la tête aux pieds...

Lors de cette avant-première, on pouvait également compter sur la présence de la sublime Rosario Dawson dans sa robe dorée et des sublimes Kara Del Toro et Joanna Krupa qui avaient toutes deux misé sur la transparence...

