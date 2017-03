Katherine Jackson : Parano ? Elle affirme que son neveu la filme à son insu !

Katherine Jackson, qui a obtenu en février une mesure d'éloignement contre son neveu Trent Lamar Jackson, ne s'est pas présentée à l'audience prévue au palais de justice de Los Angeles, mercredi 2 mars. La mère du regretté Michael Jackson n'en maintient pas moins sa plainte contre son neveu...

Comme le dévoile le site TMZ.com, Katherine Jackson affirme que Trent aurait installé dans sa maison des caméras et des micros, sans son accord et sans lui dire où cet équipement était caché. Dans sa déclaration transmise à la justice, elle indique : "Le seul endroit où je peux essayer d'avoir une conversation privée, c'est dans ma salle de bain. Je prétends que j'utilise les toilettes comme ça je peux passer un coup de téléphone." La matriarche de 86 ans raconte également qu'elle a pris l'habitude de se changer dans son placard plutôt que dans sa chambre (dont la porte possède un verrou mais Trent aurait fait faire un double de la clef dans son dos) ou sa salle de bain, de peur que son neveu ne la surprenne...

Katherine Jackson est persuadée que Trent, qui a longtemps été son chauffeur et qu'elle loge dans une dépendance de sa propriété, filtre et écoute ses appels afin de l'isoler de ses amis et de sa famille. Elle l'a déjà accusé il y a quelques semaines de vouloir s'en prendre à sa fortune, qu'elle a héritée de son fils Michael, et d'avoir fait des achats avec sa carte de crédit. Enfin, elle lui reproche d'avoir volontairement refusé d'appeler les urgences alors qu'elle se sentait mal et pensait faire une crise cardiaque, Trent lui assurant qu'il pouvait prendre soin d'elle...

Les deux autres enfants de Katherine, Jermaine et Rebbie, ont eux aussi témoigné en faveur de leur mère. Rebbie a ainsi affirmé que Trent avait bloqué son numéro de téléphone sur le portable de Katherine et qu'il aurait arrêté de lui fournir les médicaments qu'elle prend sur ordre de son médecin. Quant à Jermaine, il accuse Trent d'avoir fait main basse sur 40 000 dollars appartenant à sa maman mais aussi d'être violent. Il cite plusieurs altercations survenues entre celui-ci, lui-même, une de ses soeurs et un de ses neveux.

Une nouvelle audience est prévue le 15 mars mais selon l'avocat de Katherine Jackson, qui était récemment à Londres auprès de sa fille Janet pour voir son bébé, elle aurait prévu de ne pas non plus se présenter.

Thomas Montet