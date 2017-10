Katie Holmes : Changement de tête radical !

Katie Holmes a décidé de changer de look. L'ex-star de Dawson s'est offert une métamorphose capillaire. On a pu la voir à l'aéroport de Los Angeles, jeudi 19 octobre 2017, affichant sa nouvelle coupe.

C'est une Katie Holmes essayant de se cacher derrière des lunettes de soleil et un chapeau qui a été repérée prenant un avion. Au moment de franchir le filtre de sécurité, elle a bien été obligée d'enlever ses accessoires et on a alors découvert que l'actrice américaine de 38 ans s'est coupé les cheveux, supprimant toute sa longueur pour opter pour une coupe à la garçonne !

L'ex-femme de Tom Cruise a les cheveux rasés sur la nuque et a gardé un peu d'épaisseur sur les côtés, ainsi qu'une mèche. Un style androgyne qui lui va particulièrement bien même si, avec son visage fermé ce jour-là, cela lui donnait un petit côté sévère.