Katie Holmes dévoile son nouveau visage glamour

Toutes les bonnes choses ont une fin, dit un vieux dicton ! Katie Holmes en a fait la triste expérience en rentrant à New York après un week-end à Miami avec sa fille de 11 ans. L'actrice retrouve, sur invitation de la maison Chanel et sans Suri, la ferveur des mondanités cinéma...

Avant Cannes, c'est New York qui vibre au rythme des projections et soirées de son festival de ciné ! Le Tribeca Film Festival a débuté le jeudi 20 avril et prendra fin ce dimanche. Katie Holmes en a regoûté la ferveur en assistant, ce lundi 24 mai, au dîner des artistes organisé par Chanel.

L'enseigne partenaire du festival a convié ses invités au Balthazar, brasserie française située sur Spring Street, dans le quartier de SoHo. Katie Holmes a profité de l'événement pour dévoiler sa nouvelle coupe, des cheveux mi-longs et légèrement ondulés. La comédienne de 38 ans et compagne supposée de Jamie Foxx a fait sensation à son arrivée sur le mur vert du photocall, où se sont également arrêtées Alice Eve, Andie Macdowell, Christina Ricci et Dianna Agron.

L'acteur Harvey Keitel et le créateur du festival de Tribeca Robert De Niro, Jon Bon Jovi et son épouse Dorothea Hurley, les mannequins Jessica Hart et Kenya Kinski-Jones (fille de Quincy Jones et de Nastassja Kinski), Julia Restoin Roitfeld et la créatrice Tory Burch étaient également de la partie.

Chanel a récemment dévoilé la série de minifilms de sa nouvelle campagne publicitaire, mettant en scène Pharrell Williams, Caroline de Maigret et Cara Delevingne pour la collection de sacs baptisée Gabrielle.