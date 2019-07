Katie Holmes et Iris Mittenaere : Voyage extraordinaire au pays du Roi Lion

Samedi 29 juin 2019, ils ont eu la chance de découvrir en avant-première les prochaines nouveautés du parc Disneyland Paris à l'occasion du Festival du Roi Lion et la Jungle. Mittenaere, Arthur, Jean-Paul-Rouve ou encore Daphné Bürki, toutes les stars ont pu rencontrer (et poser) à côté de Mickey et sa bande. Noémie Lenoir était avec son fils Kelyan (né de son union avec Claude Makélélé) et Arnaud Ducruet était venu accompagné de sa compagne Claire Francisci. L'animateur Arthur a pu enlacer tendrement Timon et Pumba, tout comme Caroline de Maigret et Waly Dia. Mais l'invitée inattendue était bien sûr Katie Holmes, qui a posé devant les photographes avec Minnie.

Le Festival du Roi Lion et de la Jungle

Du 30 juin au 22 septembre 2019, le Festival du Roi Lion et de la Jungle lance de toutes nouvelles animations dans le parc Disneyland Paris. Au programme ? Deux nouveaux spectacles : Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre et Le Rythme de la Jungle.

Ce n'est pas tout ! Apprendre à danser avec Timon et Pumba est désormais possible avec la MataDance. La mission des deux stars du Roi Lion est d'initier chaque participant à la philosophie du "sans soucis". Autre activité dansante, la Djembe Academy propose une initiation au djembé traditionnel.

Un village spécialement dédié au Livre de la Jungle est également aménagé pour les visiteurs. Grande exclusivité, les fans peuvent tester le nouveau restaurant Hakuna Matata qui propose des plats d'inspiration africaine.

Le Festival du Roi Lion et de la Jungle se déroulera à Disneyland Paris du 30 juin au 22 septembre 2019. Plus d'informations sur disneylandparis.fr.