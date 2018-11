Katie Holmes et Jamie Foxx : Bientôt le mariage... à Paris ?

Début novembre, Katie Holmes, vue un diamant au doigt et le sourire aux lèvres, signait la photo qui a fait s'emballer la planète people et les réseaux sociaux. Cela fait quelques semaines que des rumeurs de fiançailles entre l'actrice et Jamie Foxx agitent la Toile. Et Radar Online vient de rajouter de l'huile sur le feu. Le tabloïd américain croit savoir que les deux tourtereaux vont se marier en 2019 !

Le site affirme, une source à l'appui, que le couple envisagerait de se dire "oui" en France et plus précisément à Paris, la ville de l'amour par excellence – n'en déplaise à Venise. "Paris est la ville où ils ont décidé d'officialiser leur romance après des années de relation en cachette", révèle une source proche du couple, faisant référence à leur apparition dans la capitale en mai 2017. Entre-temps, Katie est revenue à Paris en juillet 2018, mais cette fois-ci en compagnie de sa fille Suri , 11 ans.

Cela fait déjà cinq ans que l'ex-star de Dawson et l'acteur bientôt à l'affiche de Robin des Bois s'aiment en secret. Mais depuis un an, ils ont multiplié les apparitions plus ou moins publiques, que ce soit main dans la main sur une plage, ou bien dans la rue. Mais un mariage n'était pas encore à l'ordre du jour. "Katie a attendu longtemps pour épouser Jamie, mais elle est désormais bien décidée à le faire, et elle sait exactement où et quand. Elle rêve d'un mariage en hiver dans la Ville Lumière", ajoute ce proche, visiblement bien bavard.

Face aux insistantes rumeurs de mariage, l'attaché de presse de la comédienne âgée de 39 ans s'était fendu d'un démenti. "Katie n'est fiancée à personne, si ce n'est dans le film, avec son partenaire interprété par Jerry O'Connell", avait-il déclaré, faisant référence au fait que sa cliente portait une bague pour la promotion du film Le Secret. Au lendemain de ce démenti, Katie Holmes n'arborait plus cette fameuse bague.

Divorcée de Tom Cruise depuis 2012, Katie Holmes a mis du temps à se relever de cette épreuve sur-médiatisée, à l'instar de la bataille pour la garde exclusive de Suri, qu'elle avait obtenue. Scrutée et observée, la comédienne avait réussi à se protéger, à tel point que personne ne savait la nature de sa relation avec l'acteur oscarisé en Ray Charles.