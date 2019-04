Katie Holmes et Jamie Foxx: Comment, depuis six ans, ils entretiennent la flamme

Pendant des années, les rumeurs étaient tenaces concernant la relation amoureuse entre Katie Holmes, ex-star de la série Dawson, et Jamie Foxx, héros de Django Unchained. Si les amoureux gardaient le silence et faisaient en sorte d'éviter les photographes, en 2017, ils ont fini par rendre publique leur histoire.

Alors qu'ils ont récemment été vus ensemble à Miami puis à New York où ils ont visité le Metropolitan Museum of Art, le site People a obtenu quelques confidences d'un proche, qui a expliqué comment ils organisaient leurs vies. "Quand ils peuvent passer du temps ensemble, ils le font. Quand ils sont très occupés et qu'ils ne peuvent pas, ils ne le font pas. Ce sont deux adultes qui aiment la compagnie de l'autre et qui font cela depuis un bon moment", a déclaré l'indiscret. Une manière de dire qu'ils ne se mettent pas la pression, au point d'avoir décidé de ne pas vivre sous le même toit et de ne se voir que quand ils en ont envie. Ce qui a d'ailleurs causé quelques rumeurs d'infidélité concernant Jamie Foxx...

Katie Holmes (40 ans) et Jamie Foxx (51 ans) ont commencé à se fréquenter en 2013, environ un an après le divorce de l'actrice et Tom Cruise – père de sa fille Suri (12 ans). "Ils se voient autant que possible. Ils se connaissent depuis des années et sont tous les deux devenus de très bons parents [l'acteur est le papa de Corinne, née en 1994, et d'Annalise, née en 2009, d'une précédent histoire, NDLR], ils ont cela en commun. Ils se consacrent à leurs carrières. Ils font aussi en sorte de ne pas s'étouffer l'un l'autre", déclarait déjà une source en janvier dernier.

Katie Holmes est attendue dans le film d'horreur Brahms: The Boy II, alors que Jamie Foxx sera prochainement à l'affiche de All-Star Weekend, une comédie qu'il a écrite, réalisée, produite et dans laquelle il joue !

