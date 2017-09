Katie Holmes et Jamie Foxx en couple, ils confirment sur la plage !

C'était le secret de polichinelle le moins bien gardé du show-business mais, cette fois, Katie Holmes et Jamie Foxx ne se cachent plus : ils sont bien en couple ! Les amoureux se sont promenés à la vue de tous, main dans la main, à Malibu.

Comme le dévoile le site TMZ.com ce mercredi 6 septembre 2017, l'ex-star de la série Dawson et le héros de Django Unchained ont choisi de prendre le risque d'être mitraillés par les photographes et, bien sûr, cela n'a pas loupé ! Katie Holmes et Jamie Foxx ont été vus faisant une promenade sur une plage de Malibu, en Californie, lundi 4 septembre. Main dans la main, les amoureux ont également trempé leurs pieds dans l'eau, profitant d'un moment de détente à deux. C'est la première fois que le couple s'affiche si clairement ensemble puisque, jusqu'à présent, il avait tenté de se cacher le plus possible des médias...

Cela fait en réalité quatre ans que Katie Holmes (38 ans) et Jamie Foxx (49 ans) se fréquentent. L'actrice était tombée amoureuse de son chéri un an après son divorce d'avec Tom Cruise. Un divorce qui incluait un curieux accord stipulant qu'elle ne pouvait pas s'afficher avec un nouvel homme ni parler de son ex-époux dans la presse jusqu'en 2017. De toute évidence, la date est dépassée !

Katie Holmes, maman de Suri Cruise (11 ans), serait même fiancée à Jamie Foxx depuis l'an dernier. Elle avait été vue avec une bague au doigt et, à l'époque, le représentant de l'acteur avait été contraint de nier...

