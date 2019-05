Katie Holmes et Jamie Foxx : Officialisation en bonne et due forme au Met Gala

Sur le red carpet de l'incontournable et très chic soirée du Met Gala, il y avait un véritable parterre de stars. On a notamment pu y voir l'ancienne actrice de la série Dawson, Katie Holmes, accompagnée de son amoureux l'acteur Jamie Foxx.

L'actrice de 40 ans avait choisi de confier une nouvelle fois sa tenue du jour – le thème de cette année était Camp: Notes on fashion – à son ami, le couturier Zac Posen. Katie Holmes portait donc une longue robe violette en tulles sans manches, mais avec un tour de cou et une traîne bouffante. La belle avait également opté pour des bijoux de chez Lorraine Schwartz. Elle a monté seule les marches du Metropolitan Museum of Art avant de rejoindre à l'intérieur son chéri Jamie Foxx. L'acteur de 51 ans (Ray, Django Unchained, Collatéral...) était très chic en costume noir Zac Posen, son seul petit grain de folie étant des chaussures violettes assorties à la robe de son amoureuse...

Les tourtereaux ont pris la pose pour les photographes devant un photocall de fleurs et de plumes. Ils ont d'ailleurs croisé la chanteuse Cardi B et ont aussi immortalisé ce moment en photo. En six années de relation, c'est la première fois que Katie Holmes, ex-femme de l'acteur Tom Cruise, et Jamie Foxx posaient officiellement à un événement médiatique ! Jusqu'à présent, ils avaient été vus ensemble dans la rue ou même à des soirées, mais avaient toujours soigneusement évité les photographes. Ces derniers mois, le couple avait même été la cible de rumeurs de séparation à cause d'une supposée infidélité de l'acteur...