Katie Holmes et Jamie Foxx séparés ? le couple surpris en balade romantique

L'histoire d'amour de Katie Holmes et Jamie Foxx. Le couple n'a jamais confirmé publiquement son existence mais fait l'objet de plusieurs soupçons de rupture. Les deux acteurs auraient ravivé leur flamme et ont été aperçus en balade romantique.

Lundi 25 mars 2019, Katie Holmes et Jamie Foxx ont profité de leur après-midi pour se promener. Les deux stars de 40 et 51 ans ont marché à Central Park, à New York. Chaudement vêtus comme le montrent les images publiées par le MailOnline, Katie et Jamie se sont fondus dans la masse de New-yorkais et de touristes étrangers présents et ont discuté.

Leurs lunettes de soleil n'ont malheureusement pas trompé les photographes !