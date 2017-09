Katie Holmes : Radieuse avec Suri après l'officialisation avec Jamie Foxx...

Après quatre années dans l'ombre, Katie Holmes et Jamie Foxx se sont enfin exposés à l'occasion d'une promenade main dans la main, sur une plage de Malibu, le 4 septembre. Les amoureux restent toutefois silencieux et chacun continue de mener sa petite vie...

Libérée de son mystérieux contrat, signé lors de son divorce avec Tom Cruise, Katie Holmes peut enfin s'exposer avec un homme et en parler. Mais, plutôt que de courir parler à la presse, l'ex-star de Dawson veut conserver son train-train quotidien, dans la discrétion. Ainsi, c'est auprès de sa fille qu'elle passe son temps. Sur Instagram, l'actrice américaine de 38 ans, qui vit entre New York et Los Angeles, a partagé une photo d'elle et de Suri (11 ans), dont elle a la garde et que son ex-mari n'a pas revue depuis des années, pendant un déjeuner complice. "Ma puce", a-t-elle simplement commenté en légende. Le soir même de "l'officialisation" publique avec Jamie Foxx, la star emmenait sa princesse à la fête foraine de Chili Cook-Off à Malibu.

De son côté, Jamie Foxx a été interrogé par TMZ sur son couple mais catégoriquement refuser de dire quoi que ce soit. D'ailleurs, selon des sources proches, il reste totalement muet sur sa relation avec Katie Holmes. "Avec ses amis, Jamie reste discret sur sa relation. Tout le monde sait qu'ils sont ensemble et qu'il ne voit aucune autre femme mais il garde le silence", a confié une source à Us Weekly. Il y a quelques mois, le couple était repéré à Paris où l'acteur tournait des scènes du remake de Robin Hood et une source avait dit au même site qu'ils prévoyaient "de commencer à s'afficher en public". À voir...

Thomas Montet