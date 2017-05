Katie Holmes : Sortie en jet-ski avec Suri, loin de Tom Cruise...

Pendant que son père Tom Cruise tourne le 6e volet de Mission Impossible à Paris depuis plusieurs semaines, la jeune Suri peut compter sur sa maman Katie Holmes pour occuper son temps libre. Mère et fille se sont ainsi offert une virée en jet ski !

Le 17 avril, Katie Holmes avait choisi de faire ses valises et de quitter New York (où elle réside la moitié de l'année en alternance avec Los Angeles) pour aller profiter du climat ensoleillé de Miami avec sa fille. Le duo a profité de son séjour en Floride pour fêter Pâques et pour s'amuser. On a d'ailleurs pu les voir s'éclater sur les eaux, à bord d'un jet-ski piloté par l'actrice ! Suri, large sourire aux lèvres, installée derrière sa maman, semblait ravie. Au lendemain de cette virée, alors qu'elle fêtait son 11e anniversaire, elle a pu faire d'autres activités sur la plage mais nul doute que l'absence criante de son papa a dû lui traverser l'esprit...

Après ce séjour de rêve, Katie Holmes, star de la mini-série The Kennedys : After Camelot, diffusée récemment aux États-Unis, a regagné Big Apple où elle a pris part au festival de cinéma de Tribeca puis a participé au MET Gala.

Thomas Montet