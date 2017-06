Katie Piper : L'ex-mannequin défiguré à l'acide est enceinte

C'est dans le nouveau numéro du magazine Hello! que Katie Piper révèle le scoop. Une info relayée sur Instagram, où la jeune femme de 33 ans a écrit : "Je suis heureuse de vous annoncer que mon mari fêtera la prochaine fête des Pères avec deux enfants !!" Katie et son époux, Richard Sutton, sont déjà les parents d'une fille prénommée Belle Elizabeth et née en mars 2014. La naissance de leur deuxième enfant est prévue pour les fêtes de fin d'année 2017.

"On m'a très souvent demandé si nous comptions avoir un autre enfant. La vérité, c'est que nous avons essayé pendant un an et demi", confie Katie Piper dans son interview à Hello!. Le voeu de l'ex-mannequin, victime d'une attaque à l'acide, et de son compagnon s'est enfin réalisé. Quant à son état de santé, la star enceinte déclare : "Je me suis sentie nauséeuse et fatiguée avec cette grossesse, et je ne me souviens pas m'être sentie ainsi avec Belle. Mais je ne veux pas avoir l'air de me plaindre parce que nous sommes aux anges et surexcités."

Katie Piper et Richard Sutton se sont fiancés en décembre 2014 et mariés près d'un an plus tard, en novembre 2015.

Ce week-end, Katie a souhaité à son chéri un joyeux Father's Day.